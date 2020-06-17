بالفيديو.. ماجد الشمراني يوضح الحالات المستفيدة من دواء "ديكساميثازون"

علي القحطاني (صدى):
أكد المدير التنفيذي للطب الوقائي بوزارة الحرس الوطني، الدكتور ماجد الشمراني، أن نتائج دواء "ديكساميثازون" إيجابية على المرضى المنومين في المستشفيات ممن هم على أجهزة التنفس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "الإخبارية"، أن العقار قديم وهو نوع من أنواع الكورتيزون المعروف، وسيتم استخدامه بشكل كبير على أساس أن الفيروس يؤدي إلى التهابات داخل الجسم يمكن أن تصل إلى الرئتين وهو يُعالج تلك الالتهابات.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4,919حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.
وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2,122 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 91662 حالة تعافي؛ فيما تم تسجيل 39 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1091 حالة وفاة.
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