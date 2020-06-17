ضبط 5 مخالفات في المناطق المحمية

حمود العنزي (صدى):
ضبط أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين لهيئة الحياة الفطرية، 5 مخالفات خلال الأسبوع الماضي في عدد من المناطق المحمية.
وأوضحت الهيئة، أن المخالفات اشتملت على الدخول للمنطقة المحمية دون إذن مسبق والرعي، وقد تم رفع المخالفات للجهات المعنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
ومن الأعمال المخالفة التي توقع في العقوبة: المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأي حيوان أو طير بري بعد مخالفة صريحة لما نص عليه نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ما لم يكن هذا الكائن مسموح بصيد، واستخدام أسلحة الرش وأجهزة محاكات صوة الطيور والشباك من الوسائل التي لا يجوز استخدامها لممارسة الصيد، يُعتبر رمي المخلفات من السلوكيات الشائعة ذات الضرر الكبير على البيئة وتعتبر من الأفعال المجرمة في نظام المناطق المحمية والأنظمة البيئية الأخرى.