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رفع حق التعويض عن الموظف الذي استقال بمحض إرداته

Time منذ 57 دقيقة
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رفع حق التعويض عن الموظف الذي استقال بمحض إرداته

نايف السالم (صدى):
يكشف نظام العمل، عن الحالات التي يحق فيها للموظف طلب رد اعتبار من إدارة الشركة.

وأوضح النظام، أن تعويض العامل عن تشويه سمعته من قبل صاحب العمل لا يدخل في نطاق اختصاص الهيئات العمالية.

وأكد أنه إذا ثبت أن العامل هو الذي استقال من تلقاء نفسه ثم أقام دعوى التعويض فإنه بذلك لا يحق له المطالبة بالتعويض عن ترك الخدمة ما دام أن هذا التصرف قد تم بمحض إرادته ودون مسلك إيجابي من صاحب العمل.

كما أنه لا يحق للمؤسسة أو الشركة في حالة تجديد رخصة العمل على حسابها ثم طلب العامل استقالة بأن تخصم النسبة والتناسب من تجديد رسوم الرخصة.

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د محمد ماجد بخش
التعبير والتمثيل للفراغ العددي الممثل لدرجة الكتلة الفراغية والثقالة المغناطيسية المحورية أمر مرتبط بمحيط الكتلة في حدود أفق المركز المغناطيسي الممثل لاتجاهات الارتباط المحوري وقدرة الكتلة الكلية على الاقتراب من المركز لتمثيل الدرجة المغناطيسية للعددين الممثلين داخل درجة الفراغ الممثل لدرجتي الارتباط والثبات المحوريتين. حول المركز الممثل.

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