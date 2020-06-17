سيدة تتهم شرطي بالاعتداء عليها جنسيا

مليكة فؤاد (صدى):
نشرت سيدة مغربية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها لواقعة اغتصاب وتعنيف من قبل شرطي.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية أن السيدة كانت على علاقة غير شريعة مع رجل آخر، وأن الأخير كان السبب فى تعرضها لواقعة التعنيف والتعدى الجنسي عليها من قبل الشرطي.
وأضافت التحريات أن الشرطي المتهم بالتعدي على السيدة كان أحد رجال الأمن الوطني لكنه تم عزله من منصبه منذ أكثر من 9 سنوات، وأنه ليس شرطي كما أدعى أمام السيدة.
وقامت الشرطة بضبط الرجل المنتحل صفة شرطي، بجانب الشخص الآخر، وإحالتهما للجهات المختصة.