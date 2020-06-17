عمرو وردة يتورط في فضيحة جنسية جديدة

وكالات (صدى):
أثار لاعب منتخب مصر عمرو وردة جدلا من جديد بعد أنباء تورطه في فضيحة تحرش جديدة، تضاف إلى العديد من الوقائع التي ارتبطت باللاعب.
وأشارت وسائل إعلام يونانية إن عمرو وردة تورط بفضيحة جنسية هذه المرة مع الصحفية اليونانية المثيرة ”ديمي ستاميتيليا“.
وتورط "وردة" الذي يلعب في صفوف باوك سالونيك،في إغراء الصحفية ديمي ستاميتيليا التي تقوم بتغطية أخبار نادي اولمبياكوس اليوناني، وذلك من خلال رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.
وطلب اللاعب من الصحفية اسمها وبريدها الإليكتروني، وعرض عليها زيارته في المدينة التي يقيم فيها، إلا ان الصحفية لم ترد على رسائله.
وحتى الأن لم يرد وردة على التهمة الجديدة الموجهة إليه لتوضيح الأمر.