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الأخبار
الوحدة يفاوض مهاجم منتخب استراليا
منذ ساعة
1493
طلال الغامدي (صدى):
قالت مصادر إن نادي الوحدة يستعد لصفقة جديدة لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.
وأوضحت المصادر إن نادي الوحدة دخل بالفعل في مفاوضات مع مهاجم منتخب أستراليا ديميتري بيتراتوس .
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
يالله رحمتك
عندما يغيب المساء
والمرق من فين طلع مو عصاره الحم
عندما يغيب المساء
والمرق من فين طلع مو عصاره الحم
نور
راحت عليكم.. انتم في غفله
ابوبدر
مطتوه بزيادة بيتقطع مسكين 😜
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