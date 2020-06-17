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"تعليم عنيزة" يفتح باب التقديم للمعلمات للتوسع في رياض الأطفال

Time منذ ساعة
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"تعليم عنيزة" يفتح باب التقديم للمعلمات للتوسع في رياض الأطفال

علي القحطاني (صدى):
أعلنت إدارة تعليم عنيزة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم لشاغلات الوظائف التعليمية من منسوبيه، في عدد من التخصصات للعمل في مجال رياض الأطفال، وفقاً للشروط وضوابط محددة.

جاء قرار إدارة تعليم عنيزة استناداً إلى تعميم وزير التعليم بشأن الموافقة على الإطار العام لخطة البرنامج التنفيذي للتوسع في افتتاح رياض الأطفال، الموافقة على حصر الفائض من المعلمات الراغبات العمل بمرحلة رياض الأطفال.

وجاء في التعميم مجموعة من الشروط والضوابط لمن ترغب في العمل برياض الأطفال، حيث تضمنت الشروط أن تكون في تخصص (اقتصاد منزلي، التربية الفنية)، وأن تكون على رأس العمل والمرحلة التي تدرس فيها علمًا بأن الأولوية لمعلمة الصفوف الأولية والمرحلة الابتدائية، أو من سبق لها العمل بالصفوف الأولية، وسيكون التكليف برياض الأطفال حتى نهاية العام الدراسي.

كما تخضع المعلمة المكلفة برياض الأطفال للتقييم الفني من قبل قسم الطفولة المبكرة فيما يخص إلغاء التكليف، أو تجديد التكليف من عدمه، مشددًا على إطلاع جميع المعلمات على التعميم، علمًا أن آخر موعد للرد عبر البريد الإلكتروني لقسم شؤون المعلمين الأحد 29/ 10/ 1441، وستكون المفاضلة للتكليف وفق آلية سد العجز.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
يالله رحمتك
عندما يغيب المساء
والمرق من فين طلع مو عصاره الحم
عندما يغيب المساء
والمرق من فين طلع مو عصاره الحم
نور
راحت عليكم.. انتم في غفله
ابوبدر
مطتوه بزيادة بيتقطع مسكين 😜

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