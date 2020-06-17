نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تطورات جديدة في قضية الضابط المصري قاتل الفنانة سوزان تميم

Time منذ يومين
Views 3487
Comment 1
تطورات جديدة في قضية الضابط المصري قاتل الفنانة سوزان تميم

وكالات (صدى):
أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، قرارا بتأجيل جلسات إعادة محاكمة، محسن السكري، المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم، وبغسل أموال، لجلسة 19 يوليو المقبل.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهم، بعدما أحالت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية للمحكمة الاقتصادية.

وطلب المحامي، محمد عزت، الذي يدافع عن السكري مناقشة شهود الإثبات، وطلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد بتاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم.

من جانبها ردت النيابة العامة على دفاع السكري، بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوى.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم، محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.. إنا لله وإنا إليه راجعون ... ... قدر الله وماشاء فعل ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
انت يا فجر ما عندك صوره غير هذه الصوره اللي تنشر كل يوم .... والمرزوق ايش يبي بالغنوشي يدعوه لزيارة الكويت ؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊

أخر الأخبار

ليلة زفاف تتحول إلى مأتم بإنقلاب سيارة العروس
ليلة زفاف تتحول إلى مأتم بإنقلاب سيارة العروس
Time منذ 33 دقيقة Views 496
الدكتور " باهبري " يوضح مدى تأثير كورونا على القدرة الجنسية
الدكتور " باهبري " يوضح مدى تأثير كورونا على القدرة الجنسية
Time منذ 39 دقيقة Views 1858
" بطانية " تتسبب في إصابة طفل بالفيروس المستجد
" بطانية " تتسبب في إصابة طفل بالفيروس المستجد
Time منذ ساعة Views 831
موعد وصول لاعبي الهلال " غوميز وجوفينكو وهيون سو " إلى الرياض
موعد وصول لاعبي الهلال " غوميز وجوفينكو وهيون سو " إلى الرياض
Time منذ ساعة Views 1866
الخثلان: الكسوف الحلقي للشمس تُشرع له الصلاة اليوم الأحد
الخثلان: الكسوف الحلقي للشمس تُشرع له الصلاة اليوم الأحد
Time منذ ساعة Views 1983
مواطن يقيم حفل زفافه عبر " انستقرام " ويستقبل المهنئين في بث مباشر
مواطن يقيم حفل زفافه عبر " انستقرام " ويستقبل المهنئين في بث مباشر
Time منذ ساعة Views 1997
محمد الذايدي : النصر استفاد وتضرر من التحكيم
محمد الذايدي : النصر استفاد وتضرر من التحكيم
Time منذ ساعتين Views 491
خالد الشعلان : سلمان الفرج لاعب الهلال قلت أنه سوف يعاقب وعوقب
خالد الشعلان : سلمان الفرج لاعب الهلال قلت أنه سوف يعاقب وعوقب
Time منذ ساعتين Views 359
فهد الروقي : حسين عبدالغني عاشق للاهلي ولو الادارة تفاوضه على تمديد عقده
فهد الروقي : حسين عبدالغني عاشق للاهلي ولو الادارة تفاوضه على تمديد عقده
Time منذ ساعتين Views 354
فهد الروقي : لجنة المسابقات في موسم واحد تغير الجدول مرتين ثلاثه طبيعي ان تنتقدها
فهد الروقي : لجنة المسابقات في موسم واحد تغير الجدول مرتين ثلاثه طبيعي ان تنتقدها
Time منذ ساعتين Views 442