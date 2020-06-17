زميل عادل رامي يفضح أسراره مع باميلا: «كان يُعاشرها 12 مرة في الليلة الواحدة»

وكالات (صدى):
أثار اللاعب الروسي ألكسندر كوكورين، زميل المدافع الفرنسي عادل رامي، لاعب نادي سوتشي الروسي جدلًا بعد الكشف عن علاقة صاحبه بالممثلة العالمية باميلا أندرسون.
وقال كوكورين في بث مباشر مع اللاعب الأوكراني ألكسندر ألييف، سأل الأخير كوكورين: "أنا أعرف رامي قبل قدومه إلى النادي عندما كان لا يزال على علاقة مع أندرسون، حين التقينا في أحد المنتجعات. وعندما التحق بنادي سوتشي كانا قد انفصلا".
وأضاف: "تحدث رامي عن العديد من الأمور المشوقة عن علاقتهما".
وتابع كوكورين: " قال رامي بأن أندرسون أجمل إمرأة أقام معها علاقة حميمة في حياته، وأنه كان يمارس معها العلاقة الحميمة 12 مرة في الليلة الواحدة".
وإنفصلا رامي وباميلا العام الماضي، ونشرت باميلا وقتها رسالة مطولة وصفته فيها بالوحش، وأنه إحتال عليها.
وخاض اللاعب المغربي العديد من التجارب في الأندية الأوروبية مثل ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.