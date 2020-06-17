شقيق جورج فلويد يطالب بحماية السود في الولايات المتحدة

واشنطن (صدى):
طلب شقيق جورج فلويد، مساعدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحماية حقوق المواطنين السود في الولايات المتحدة، بجانب المطالبة بتحقيق العدالة بين الأجناس في جميع دول العالم.
ودعا شقيق فلويد في رسالة فيديو بعثها إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إلى إجراء تحقيق رسمي في جرائم العنصرية وعنف الشرطة ضد أصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة.
وقال فلويد خلال رسالته: " أنتم في الأمم المتحدة حماة أخوانكم وأخواتكم في أمريكا ولديكم السلطة لمساعدتنا في الحصول على العدالة لأخي جورج فلويد، حياة السود ليست مهمة في الولايات المتحدة، الطريقة التي شاهدتم بها أخي يتعرض للتعذيب والقتل، بينما يتم تصويره، هي الطريقة التي تعامل بها الشرطة السود في أمريكا " .