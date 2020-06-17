طريقة حساب مدى استهلاك السيارة للبنزين

علي القحطاني (صدى):
يتعرّض قائدو السيارات إلى مشكلة استهلاك البنزين بشكل زائد رغم عدم قطع مسافات طويلة بالسيارة.
ويمكن حساب استهلاك البنزين بخطوات سهلة لتفادي نقص الوقود المفاجئ، وتبدأ بتفويل السيارة بالوقود للنهاية.
وتشمل الخطوات: كتابة الكيلو متر في ورقة، السير بالسيارة من 170 لـ200 كيلو وقطع مسافات طويلة، تفويل السيارة مرة أخرى، ثم كتابة الكيلو متر في ورقة مرة آخرى.
ويتم طرح الكيلو متر الجديد من القديم، لحساب عدد الكيلو مترات التي استهلكتها، وبهذه الطريقة يتم معرفة ما إذا كانت السيارة تستهلك البنزين بكثرة أم لا.