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طريقة حساب مدى استهلاك السيارة للبنزين

Time منذ 12 ساعة
Views 1655
طريقة حساب مدى استهلاك السيارة للبنزين

علي القحطاني (صدى):
يتعرّض قائدو السيارات إلى مشكلة استهلاك البنزين بشكل زائد رغم عدم قطع مسافات طويلة بالسيارة.

ويمكن حساب استهلاك البنزين بخطوات سهلة لتفادي نقص الوقود المفاجئ، وتبدأ بتفويل السيارة بالوقود للنهاية.

وتشمل الخطوات: كتابة الكيلو متر في ورقة، السير بالسيارة من 170 لـ200 كيلو وقطع مسافات طويلة، تفويل السيارة مرة أخرى، ثم كتابة الكيلو متر في ورقة مرة آخرى.

ويتم طرح الكيلو متر الجديد من القديم، لحساب عدد الكيلو مترات التي استهلكتها، وبهذه الطريقة يتم معرفة ما إذا كانت السيارة تستهلك البنزين بكثرة أم لا.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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