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بالفيديو.. النمر: نسبة الوفيات بضربات الشمس أعلى بكثير من كورونا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. النمر: نسبة الوفيات بضربات الشمس أعلى بكثير من كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، إن نسبة الوفيات بضربات الشمس أعلى بكثير من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح، في مداخلة له في برنامج سيدتي المذاع على روتانا خليجية، أن نسبة الوفيات بالفيروس تتراوح ما بين 4 إلى 5%، فيما بلغت نسبة الوفاة بعد حدوث ضربات الشمس تتراوح ما بين 25 إلى 30%.

ولفت إلى أن ارتفاع درجة حرارة الشخص ليست دليلا قاطعا على إصابته بفيروس كورونا، وإنما قد يكون ارتفاع درجة حرارته بسبب الجو الحار.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى الإدارات الحكومية وإدارات المراكز التجارية ثقافة الفرز الحراري، وأن يوفروا أماكن لجلوس منسوبيها أو من يتردد عليها وإعطائهم مياه، قبل إجراء الفرز الحراري في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
والمرق من فين طلع مو عصاره الحم
عندما يغيب المساء
والمرق من فين طلع مو عصاره الحم
نور
راحت عليكم.. انتم في غفله
ابوبدر
مطتوه بزيادة بيتقطع مسكين 😜
نانا
شكلو هوايته تربية الثعابين 😂😂

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