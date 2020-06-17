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إلغاء الدوري الإماراتي رسميًا

Time منذ 7 ساعات
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إلغاء الدوري الإماراتي رسميًا

وكالات (صدى):
أعلن مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، عن عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عام لمنافسات الموسم الرياضي 2019/2020.

وكشف المجلس في اجتماعه اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/ 2020 و2020/ 2021، والتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بهذا الشأن.

وكان قد عقد الاجتماع برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، وبحضور كل من؛ نائب الرئيس جمال حامد المري، وأعضاء محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي، بجانب المدير التنفيذي وليد الحوسني ومستشار تطوير الأعمال خالد محمد عبدالله.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عبدالله
باقي البحر مانقلوه من جده... بس شبكوا عليه بالاحواش القديمه...
عندما يغيب المساء
الله يشفيه
عندما يغيب المساء
الله يشفيه
عندما يغيب المساء
الله يشفيه

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