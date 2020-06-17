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صورة احتضان تثير انتقادات وغضب متابعي والدة حلا الترك

Time منذ يومين
Views 9758
Comment 1
صورة احتضان تثير انتقادات وغضب متابعي والدة حلا الترك

المنامة (صدى):
شاركت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت منى في الصورة، وهي تحتضن ابنها عبدالله، وعلقت على الصورة وكتبت :"حبيبي ولدي. الله يحفظك ويخليك لي وأشوفك فوق فوق بالعلالي والله لا يحرمني منك وتكون بار الوالدين. وأشوفك معرس .تخيلوا أنا أم المعرس. الله يرضى عليك”.

وأثارت تلك الصورة الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التى تجمع منى مع ابنتها حلا الترك، فيما عبر آخرون عن غضبهم من تجاهل الأم لابنتها حلا ولأبنها الآخر، منتقدين تعمد إظهار هذا التجاهل لهما.

الجديد بالذكر أن حلا الترك احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها 18 إلا أن والدتها لم توجه إليها التهنئة، الأمر الذى دفع بالبعد إلى التخمين بأن الأم على خلاف مع نجلتها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.. إنا لله وإنا إليه راجعون ... ... قدر الله وماشاء فعل ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
انت يا فجر ما عندك صوره غير هذه الصوره اللي تنشر كل يوم .... والمرزوق ايش يبي بالغنوشي يدعوه لزيارة الكويت ؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊

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