الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التجارة، المدة الزمنية للحصول على تراخيص الاستيراد، مشيرة إلى أن التراخيص التلقائية تتم خلال 10 أيام عمل.
وأفادت بأن تراخيص الاستيراد غير التلقائي فيتم البت فيها بالرفض أو القبول خلال 30 يومًا من تقديم الطلب في الحالات التي تدرس فيها الطلبات فويًا ما لم توجد أسباب خراجة عن إرادة الجهة المختصة، و60 يومًا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات للحالات التي تدرس فيها جميع الطلبات بعضها ببعض.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال رفض الطلب يحق لمقدمة التبليغ وتقديم التظلم في غضون 15 يومًا من تاريخ الرفض.