القبض على تشكيل عصابي تورط في ارتكاب 15 جريمة بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء ، من القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري.
ومن جانبه،صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.