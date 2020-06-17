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القبض على تشكيل عصابي تورط في ارتكاب 15 جريمة بالرياض

Time منذ يوم
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القبض على تشكيل عصابي تورط في ارتكاب 15 جريمة بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء ، من القبض على تشكيل عصابي تورط بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري.

ومن جانبه،صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايبلانا
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه يبدو لي إنك ماتتابعين القرارات الي أصدرها باالصحيفة (المثل هذا موقوف حتى إشعار آخر)😂
عبدالرحمن سراج منشي
نلاحظ بعض التعليقات سخيفة جدا , يا ناس استثمروا هذه المساحة في ما يفيد المجتمع وتحصلون على الاجر من الله . والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ,

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