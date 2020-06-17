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شاهد.. أول صور لساعة «Galaxy Watch 3» من سامسونج

Time منذ 46 دقيقة
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شاهد.. أول صور لساعة «Galaxy Watch 3» من سامسونج

وكالات (صدى):
نشرت تسريبات صور للساعة التي من المقرر أن تطلقها شركة سامسونج الكورية ، والتي تأتي بإسم Galaxy Watch 3 .

وتتميز الساعة بمقاسين 41 مم و 45 مم وتحتوي على إطار دوار فعلي، تماما مثل الطراز السابق من ساعة غلاكسي، إلا أن الحواف أرق.

وتحتوي الساعة الذكية القادمة من سامسونغ على زرين فعليين على الجانب الأيمن، على غرار ساعات Galaxy الذكية السابقة، ولكنَّ هناك تغييرا في الشكل، وسيتم إصدار Galaxy Watch 3 بأحجام شاشة 1.2 بوصة و 1.4 بوصة، وسيأتيان بخاصية لمقاومة الغبار والمياه مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم.

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