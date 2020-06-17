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"أمرابط": إصابتي بفقدان مؤقت للذاكرة تؤثر علي حتى الآن

Time منذ ساعة
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"أمرابط": إصابتي بفقدان مؤقت للذاكرة تؤثر علي حتى الآن

طلال الغامدي (صدى):
أوضح الدولي المغربي نور الدين أمرابط، مهاجم نادي النصر، تفاصيل إصابته بفقدان مؤقت للذاكرة.

وكان "أمرابط" قد أصيب خلال مباراة منتخب المغرب ضد إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وذكر النجم المغربي، أنه استيقظ في المستشفى بعد الإصابة وعندئذ أخبره وكيل أعماله بأن المباراة انتهت بنتيجة 1/0، واعتقد أنها لصالح بلاده لكنها كانت لصالح الخصم.

وأضاف: " ومن الغريب أنني سألت عشر مرات عن نتيجة المباراة، لأنه في كل مرة نسيت الإجابة، وفي هذا اليوم لم أستعد ذاكرتي جيدًا حتى أن أمي اتصلت بي وقررت التواصل معها لكن كل مرة كنت أنسى الاتصال بها ”.

وأفاد بأنها كان يعاني من تلف في الذاكرة، متابعًا: “ كنت أملك ذاكرة جيدة حقًا ويمكنني أن أتذكر بسهولة تفاصيل طفولتي، الآن أصبح الأمر أكثر صعوبة ”.

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