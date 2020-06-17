خالد الهيل: تسجيل مسرب جديد للإرهابي المطيري خلال ساعات

ماجد القزيز (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الأربعاء، أنه يمتلك تسجيل مسرب جديد للإرهابي حاكم المطيري؛ حيث سيتم الكشف عنه خلال ساعات قليلة.
وكتب خالد الهيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ ليفضح ممارسات المطيري، قائلًا: " اترك عنك السوالف وأصدق مع نفسك ومع الله لعلك تكفر عن ذنوبك " .
وأضاف المعارض القطري: " آية المنافق ٣ والتسجيلات تثبتهم عليك وسادينك بلسانك، وبهذه المناسبة خلال سويعات سأنشر تسجيل جديد وما خفي أعظم وخل العصملي ينفعك " .
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