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خالد الهيل: تسجيل مسرب جديد للإرهابي المطيري خلال ساعات

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خالد الهيل: تسجيل مسرب جديد للإرهابي المطيري خلال ساعات

ماجد القزيز (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الأربعاء، أنه يمتلك تسجيل مسرب جديد للإرهابي حاكم المطيري؛ حيث سيتم الكشف عنه خلال ساعات قليلة.

وكتب خالد الهيل، ‏عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ ليفضح ممارسات المطيري، قائلًا: " اترك عنك السوالف وأصدق مع نفسك ومع الله لعلك تكفر عن ذنوبك " .

وأضاف المعارض القطري: " آية المنافق ٣ والتسجيلات تثبتهم عليك وسادينك بلسانك، وبهذه المناسبة خلال سويعات سأنشر تسجيل جديد وما خفي أعظم وخل العصملي ينفعك " .

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