نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«وزارة التعليم» تناقش تسكين شاغلي الوظائف التعليمية

Time منذ ساعة
Views 1753
«وزارة التعليم» تناقش تسكين شاغلي الوظائف التعليمية

الرياض (صدى):
إفتتح الدكتور محمد الهران وكيل الوزارة للموارد البشرية، ورشة عمل تسكين شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام الإجتماعات المرئية ، حيث بدأت الورشة بنبذة عن اللائحة التعليمية، ثم آلية التسكين، التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وإجراءات العمل على فارس، واختتمت الورشة بنقاشات واستفسارات

وناقشت الورشة دور الجهات الداخلية في عملية التسكين، وهي مشاركة الوزارة للشؤون المدرسية في وضع أطر اللائحة التعليمية، التشكيلات الإشرافية والمدرسية، تصنيف معلم، ومساعد معلم، ووكالة الوزارة للموارد البشرية أيضًا المشاركة في وضع أطر اللائحة، تسكين شاغلي الوظائف التعليمية، التنسيق مع الجهات الخارجية والداخلية ذات العلاقة، استقبال الشكاوي والتظلمات في التسكين، تزويد مشروع فارس بآلية التسكين، الترقيات.

.

والجدير بالذكر بأن الوزارة دأت في تهيئة الأنظمة التقنية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية على درجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب الجديد وإيقاف صلاحية التعديل على حالة الموظف في نظام فارس "الرقم الوظيفي – الدرجة – المستوى"

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
سلسلة محاور استراتيجية جديدة 5 13 23 31 41 49 61 73 81 93 105 113
د محمد ماجد بخش
سلسلتين من العناصر الممثلة لمحاور استراتيجية 29 47 69 79 101 111 9 17 27 35 45 53 65 77 85 97 109 117
د محمد ماجد بخش
سلسلة عناصر منتقاة تمثل محاور استراتيجية 5 13 21 31 39 49 57 71 81 89 103 113
د محمد ماجد بخش
عناصر المحاور الإستراتيجية هي:- 1 3 7 11 15 19 25 33 37 43 51 55 63 75 83 87 95 107 115

أخر الأخبار

صدور أحكام على 28 متهمًا بالسجن 194 عامًا ومصادرة أكثر من 16 مليار ريال
صدور أحكام على 28 متهمًا بالسجن 194 عامًا ومصادرة أكثر من 16 مليار ريال
Time منذ دقيقتين Views 1078
"مجلس الشورى" يصوت برفض عمل السيدات كقاضيات
"مجلس الشورى" يصوت برفض عمل السيدات كقاضيات
Time منذ 6 دقائق Views 1162
استدعاء 569 غسالة "Icone“
استدعاء 569 غسالة "Icone“
Time منذ 7 دقائق Views 1075
المدة الزمنية للحصول على تراخيص الاستيراد
المدة الزمنية للحصول على تراخيص الاستيراد
Time منذ 10 دقائق Views 1233
وزارة الرياضة تعمل على إنهاء البروتوكول الخاص بمراكز اللياقة البدنية
وزارة الرياضة تعمل على إنهاء البروتوكول الخاص بمراكز اللياقة البدنية
Time منذ 13 دقيقة Views 1257
الأرصاد تحذر من استمرار الرياح على 3 مناطق
الأرصاد تحذر من استمرار الرياح على 3 مناطق
Time منذ 15 دقيقة Views 1290
إصابة قائد شاحنة في حادث مروري بمحافظة المويه
إصابة قائد شاحنة في حادث مروري بمحافظة المويه
Time منذ 16 دقيقة Views 1288
"يويفا" يُقرر إقامة نهائيات دوري الأبطال في لشبونة
"يويفا" يُقرر إقامة نهائيات دوري الأبطال في لشبونة
Time منذ 18 دقيقة Views 1246
3 مدن تسجل نصف إصابات كورونا المعلنة اليوم ومنهم الرياض
3 مدن تسجل نصف إصابات كورونا المعلنة اليوم ومنهم الرياض
Time منذ 21 دقيقة Views 1445
استخراج عملة معدنية من مريء طفل
استخراج عملة معدنية من مريء طفل
Time منذ 23 دقيقة Views 1308