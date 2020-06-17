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قائمة القنوات العالمية الناقلة للدوري الإنجليزي بالمجان

Time منذ ساعة
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قائمة القنوات العالمية الناقلة للدوري الإنجليزي بالمجان

وكالات (صدى):
عادت مسابقة الدوري الإنجليزي من جديد بعد توقف، دام لـ100 يوم بسبب جائحة كورونا، وفي محاولة لتخفيف وطاة إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة دون جماهير، فإن عدد من شبكات التلفزيون العالمية قررت إذاعة بعض المباريات على قنواتها المفتوحة، دون اشتراكات، لتوفير أكبر قدر من المتعة للجماهير .

وعلى الرغم من ذلك لم تعلن بي إن سبورتس مالكة حقوق الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إجراءات مماثلة.

وأوضحت الشبكات أن أول مباراة، سيتم إذاعتها على القنوات المفتوحة مجانا هي مباراة نورويتش سيتي وساوثهامبتون التي ستقام غدا الخميس، وذلك على قناة ”سكاي.

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سلسلة محاور استراتيجية جديدة 5 13 23 31 41 49 61 73 81 93 105 113
د محمد ماجد بخش
سلسلتين من العناصر الممثلة لمحاور استراتيجية 29 47 69 79 101 111 9 17 27 35 45 53 65 77 85 97 109 117
د محمد ماجد بخش
سلسلة عناصر منتقاة تمثل محاور استراتيجية 5 13 21 31 39 49 57 71 81 89 103 113
د محمد ماجد بخش
عناصر المحاور الإستراتيجية هي:- 1 3 7 11 15 19 25 33 37 43 51 55 63 75 83 87 95 107 115

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