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الجوازات: (153.819) عملية منفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات

Time منذ 32 دقيقة
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الجوازات: (153.819) عملية منفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات العمليات المنفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً ودون مراجعة مقار الجوازات التي بلغت (153.819) عملية خلال الفترة من 7 / 8 / 1441هـ وحتى 1441/10/24هـ .

وأوضحت الجوازات أنها أتاحت خدمة "الرسائل والطلبات" من خلال منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من خدماتها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، جاء ذلك ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين وتعيقهم عند تنفيذ خدمات الجوازات عبر المنصة الإلكترونية أبشر، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقار الجوازات وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ).

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

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أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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