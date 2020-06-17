بن زكري يضع شرطا لعودته للمملكة

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير بأن الجزائري نور الدين بن زكري مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، يرفض العودة للمملكة إلا بشرط واحد.
وقالت التقارير بأن بن زكري إشترط للعودة لتدريب الفريق بأن يتم تأمين بروتوكول صحي له ولمساعديه في حال رغبوا في استمراره في الإدارة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
وأوضح بانه مستعد للعودة للمملكة بدءًا من الغد بشرط تأمين البروتوكول الصحي، مبينًا أنه أبٌ لثلاث بنات، وعمره تجاوز الخمسين عامًا، كذلك الحال مع المساعدين، لذا الضمان الصحي مهمٌّ للغايةـ مشيرا إلى أن عقده انتهى الشهر الماضي.