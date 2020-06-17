نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بن زكري يضع شرطا لعودته للمملكة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1871
بن زكري يضع شرطا لعودته للمملكة

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير بأن الجزائري نور الدين بن زكري مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، يرفض العودة للمملكة إلا بشرط واحد.

وقالت التقارير بأن بن زكري إشترط للعودة لتدريب الفريق بأن يتم تأمين بروتوكول صحي له ولمساعديه في حال رغبوا في استمراره في الإدارة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح بانه مستعد للعودة للمملكة بدءًا من الغد بشرط تأمين البروتوكول الصحي، مبينًا أنه أبٌ لثلاث بنات، وعمره تجاوز الخمسين عامًا، كذلك الحال مع المساعدين، لذا الضمان الصحي مهمٌّ للغايةـ مشيرا إلى أن عقده انتهى الشهر الماضي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

أخر الأخبار

فلكية جدة تعلن موعد " الإنقلاب الصيفي" وعدد أيامه
فلكية جدة تعلن موعد " الإنقلاب الصيفي" وعدد أيامه
Time منذ 5 دقائق Views 1166
شاهد كيف نجت امرأة من حادث مُميت
شاهد كيف نجت امرأة من حادث مُميت
Time منذ 6 دقائق Views 112
نهاية مؤلمة لرجل مع طفله وامام زوجته
نهاية مؤلمة لرجل مع طفله وامام زوجته
Time منذ 7 دقائق Views 203
شاب يهرب من الشرطة بطريقة ماكرة
شاب يهرب من الشرطة بطريقة ماكرة
Time منذ 7 دقائق Views 238
ضاعت علومه
ضاعت علومه
Time منذ 8 دقائق Views 181
حادثة غريبة داخل غابة
حادثة غريبة داخل غابة
Time منذ 9 دقائق Views 200
جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 هـ
جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 هـ
Time منذ 11 دقيقة Views 1244
مأساة طفل تشعل "تويتر" ومناشدات بنقله لمستشفى متخصص
مأساة طفل تشعل "تويتر" ومناشدات بنقله لمستشفى متخصص
Time منذ 13 دقيقة Views 1379
عدم لبس الكمامة يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمقر عملهم
عدم لبس الكمامة يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمقر عملهم
Time منذ 15 دقيقة Views 1608
بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع
بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع
Time منذ 17 دقيقة Views 1344