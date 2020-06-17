بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع

فهمي محمد (صدى):
أكد الكاتب السياسي صلاح النعمان أن الميلشيات الحوثية تستخدم ناقلة النفط "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع .
وقال "النعمان " في مداخلة مع الإخبارية أن الميلشيات الحوثية الإرهابية لا تفتأ أن تترك فرصة لتهديد أمن اليمن والمنطقة العربية والبحر الأحمر ، ومن بين هذه الفرص خزان النفط صافر الذي يقع براس عيسي .
وقال انه رغم المطالبات المستمرة منذ 3 سنوات من اليمن والتحالف العربي ومجلس الأمن بصيانة السفينة المهددة للبيئة والبحر الأحمر أو إزالتها دون أي استجابة لتظل الناقلة مهددة للسواحل اليمنية .
وأضاف أن حكومة اليمن قدمت أكثر من 7 طلبات وتدخلت الأمم المتحدة لكن ميلشيات الحوثية مصرة على موقفها ولا تعير اهتمام للمجتمع المحلي أو الدولي لأنها جماعة إرهابية وتستغل الناقلة لذلك .