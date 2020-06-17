نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع

Time منذ 17 دقيقة
Views 1341
بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع

فهمي محمد (صدى):
أكد الكاتب السياسي صلاح النعمان أن الميلشيات الحوثية تستخدم ناقلة النفط "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع .

وقال "النعمان " في مداخلة مع الإخبارية أن الميلشيات الحوثية الإرهابية لا تفتأ أن تترك فرصة لتهديد أمن اليمن والمنطقة العربية والبحر الأحمر ، ومن بين هذه الفرص خزان النفط صافر الذي يقع براس عيسي .

وقال انه رغم المطالبات المستمرة منذ 3 سنوات من اليمن والتحالف العربي ومجلس الأمن بصيانة السفينة المهددة للبيئة والبحر الأحمر أو إزالتها دون أي استجابة لتظل الناقلة مهددة للسواحل اليمنية .

وأضاف أن حكومة اليمن قدمت أكثر من 7 طلبات وتدخلت الأمم المتحدة لكن ميلشيات الحوثية مصرة على موقفها ولا تعير اهتمام للمجتمع المحلي أو الدولي لأنها جماعة إرهابية وتستغل الناقلة لذلك .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

أخر الأخبار

فلكية جدة تعلن موعد " الإنقلاب الصيفي" وعدد أيامه
فلكية جدة تعلن موعد " الإنقلاب الصيفي" وعدد أيامه
Time منذ 5 دقائق Views 1161
شاهد كيف نجت امرأة من حادث مُميت
شاهد كيف نجت امرأة من حادث مُميت
Time منذ 6 دقائق Views 109
نهاية مؤلمة لرجل مع طفله وامام زوجته
نهاية مؤلمة لرجل مع طفله وامام زوجته
Time منذ 7 دقائق Views 203
شاب يهرب من الشرطة بطريقة ماكرة
شاب يهرب من الشرطة بطريقة ماكرة
Time منذ 7 دقائق Views 238
ضاعت علومه
ضاعت علومه
Time منذ 8 دقائق Views 175
حادثة غريبة داخل غابة
حادثة غريبة داخل غابة
Time منذ 9 دقائق Views 200
جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 هـ
جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 هـ
Time منذ 11 دقيقة Views 1239
مأساة طفل تشعل "تويتر" ومناشدات بنقله لمستشفى متخصص
مأساة طفل تشعل "تويتر" ومناشدات بنقله لمستشفى متخصص
Time منذ 13 دقيقة Views 1377
عدم لبس الكمامة يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمقر عملهم
عدم لبس الكمامة يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمقر عملهم
Time منذ 15 دقيقة Views 1604
بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع
بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع
Time منذ 17 دقيقة Views 1341