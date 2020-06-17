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5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بمكة بتكلفة تتجاوز 190 مليون ريال

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5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بمكة بتكلفة تتجاوز 190 مليون ريال

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية ترسية وتوقيع 5 عقود لمشاريع المياه والخدمات البيئية في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن هذه العقود تضمنت مشروعات لدعم البنية التحتية لمنظومة خدمات الصرف الصحي، وهي مشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة القنفذة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/ يوم، ومشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة الليث بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/يوم، ومشروع تنفيذ محطة الرفع وتصريف مياه معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ بتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وحماية البيئية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المحافظات.

وأبان المهندس الغامدي بأن العقود الأخرى تضمنت تعزيز منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب المحلاة وهي مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمياه الشرب من الخزان الإستراتيجي إلى خزانات التوزيع بمحافظة تربة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 13 مليون ريال، بهدف إيصال مياه الشرب للعملاء في المحافظة وخدمة 49.501 نسمة، إضافة إلى مشروع إنشاء شبكة المياه بمركز المظيليف بتكلفة تجاوزت 26 مليون ريال، ويخدم 6000 عقار.

وأشار رئيس القطاع الغربي إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذًا لخطط شركة المياه الوطنية الهادفة لتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية في منطقة مكة المكرمة وتطويرها وفق أعلى المعايير تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

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أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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