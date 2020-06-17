شاهد.. حرق جثة الفنان الهندي سوشانت سينج تصدم جمهوره

نيودلهي (صدى):
تداول نشطاء التواصل الإجتماعي، حرق جثمان النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت، بعد صدمة جمهوره وزملاؤه بخبر إنتحاره.
وكشفت الصور لحظة خروج الجثمان من المستشفى وسط دموع عائلته وأصدقائه في الفن، وفي صورة أخرى ظهرت لحظة حرق جثته.
كما نشر الجمهور مقطع فيديو للفنان الراحل بأحد المؤتمرات إلى جانب زميلة له، وهو يحاول إنقاذها من موقف محرج، كما تظهر فنانة بفستان قصير فيمنعها من الجلوس على الكرسي حتى لا يظهر جسدها للجمهور، حيث بدى على ملامحها علامات التوتر والخوف، ليبادر راجبوت بالوقوف أمامها من أجل أن تجلس براحتها وينقذها من موقف محرج.