تعرف على مواعيد نهائي كأس الملك ودوري "MBS"

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بانه تم تحديد موعد النصف نهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، موضحة بأن الموعد سيكون 12 سبتمبر القادم، على أن تكون المباراة النهائية 15 من الشهر ذاته بحسب المقترح المقدم.
وتابعت التقارير بأن الإتحاد السعودي لكرة القدم قرر بأن تكون الجولات الثماني المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستلعب بواقع جولتين كل أسبوع.
وأوضحت بأن المباريات ستلعب خلال يومين لكل جولة، ويتم إقامة 4 مباريات في اليوم الأول، ومثلها في اليوم التالي، أو 5 مباريات في اليوم الأول، و3 مباريات في اليوم التالي.