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تعرف على مواعيد نهائي كأس الملك ودوري "MBS"

Time منذ 38 دقيقة
Views 1585
تعرف على مواعيد نهائي كأس الملك ودوري "MBS"

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بانه تم تحديد موعد النصف نهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، موضحة بأن الموعد سيكون 12 سبتمبر القادم، على أن تكون المباراة النهائية 15 من الشهر ذاته بحسب المقترح المقدم.

وتابعت التقارير بأن الإتحاد السعودي لكرة القدم قرر بأن تكون الجولات الثماني المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستلعب بواقع جولتين كل أسبوع.

وأوضحت بأن المباريات ستلعب خلال يومين لكل جولة، ويتم إقامة 4 مباريات في اليوم الأول، ومثلها في اليوم التالي، أو 5 مباريات في اليوم الأول، و3 مباريات في اليوم التالي.

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أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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