441 لاعب محترف يتقدمون بطلب للحصول على مساعدات مالية من الفيفا

وكالات (صدى):
طالب 441 لاعبًا محترفًا، من الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" بالحصول على مساعدات مالية، ومن بينهم 89% من أندية أوروبية و11% من مناطق أخرى، وياتي ذلك بسبب عدم حصولهم على رواتبهم.
ويعد هذا الطب من اللاعبين ممكنا، حيث يتم طلب المساعدات،عن طريق النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، قبل نهاية يونيو الحالي.
وخصص "فيفا" مبلغ 12.3 مليون جنيه إسترليني، لمساعدة اللاعبين الذين لم يحصلوا على رواتبهم بين عامي 2020 و2022، ومبلغًا إضافيًا قدره 3.8 مليون جنيه إسترليني للاعبين الذين لم يتلقوا رواتبهم بين 2015 و2020، كما دشن برنامج لمساعدة اللاعبين فبراير الماضي.