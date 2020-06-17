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441 لاعب محترف يتقدمون بطلب للحصول على مساعدات مالية من الفيفا

Time منذ ساعة
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441 لاعب محترف يتقدمون بطلب للحصول على مساعدات مالية من الفيفا

وكالات (صدى):
طالب 441 لاعبًا محترفًا، من الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" بالحصول على مساعدات مالية، ومن بينهم 89% من أندية أوروبية و11% من مناطق أخرى، وياتي ذلك بسبب عدم حصولهم على رواتبهم.

ويعد هذا الطب من اللاعبين ممكنا، حيث يتم طلب المساعدات،عن طريق النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، قبل نهاية يونيو الحالي.

وخصص "فيفا" مبلغ 12.3 مليون جنيه إسترليني، لمساعدة اللاعبين الذين لم يحصلوا على رواتبهم بين عامي 2020 و2022، ومبلغًا إضافيًا قدره 3.8 مليون جنيه إسترليني للاعبين الذين لم يتلقوا رواتبهم بين 2015 و2020، كما دشن برنامج لمساعدة اللاعبين فبراير الماضي.

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أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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