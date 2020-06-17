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موعد تجديد تصاريح التموين الطارئ

Time منذ ساعة
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موعد تجديد تصاريح التموين الطارئ

الرياض (صدى):
كشف تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، اليوم الأربعاء، عن موعد تجديد تصاريح التموين الطارئ.

وأوضح التطبيق، إنه يتم تجديد ساعات تصاريح التموين الطارئ أسبوعيًّا، كل يوم سبت، الساعة 11:59؛ وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين.

وقال حساب التطبيق، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " يتم تجديد ساعات تصريح تموين طارئ أسبوعيًّا كل يوم سبت الساعة 11:59 مساءً" ، لافتًا إلى أنه لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ، بشرط عدم تكرار التصريح في يوم واحد.

وأضاف التطبيق: " عند طلب تصريح تموين طارئ لا يوجد مدة زمنية محددة بين الطلبين السابق والجديد، لكن يشترط ألا يكونا في يوم واحد، مع العلم أن ذلك يتجدد الساعة الـ12 صباحًا " .

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أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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