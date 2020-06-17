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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

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أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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