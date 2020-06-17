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حريق بمنزل شعبي يقضي على 4 مواطنين بالطائف

Time منذ 54 دقيقة
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حريق بمنزل شعبي يقضي على 4 مواطنين بالطائف

حسين العلي (صدى):
في تمام الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثون من يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر شوال تلقى مركز التحكم والتوجية بالادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغا مفادة وقوع حادث حريق بمنزل بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة وصالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد ويحتوي على أربعة غرف نجم عن الحادث وفاة أربعة اشخاص نسال الله لهم الرحمة من قاطني المنزل سعوديي الجنسية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم نايف الشريف الذي اوضح ان فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.

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أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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