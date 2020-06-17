حريق بمنزل شعبي يقضي على 4 مواطنين بالطائف

حسين العلي (صدى):
في تمام الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثون من يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر شوال تلقى مركز التحكم والتوجية بالادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغا مفادة وقوع حادث حريق بمنزل بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف.
وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة وصالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد ويحتوي على أربعة غرف نجم عن الحادث وفاة أربعة اشخاص نسال الله لهم الرحمة من قاطني المنزل سعوديي الجنسية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم نايف الشريف الذي اوضح ان فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.