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فهد الخضيري: المقالب تسبب أمراض نفسية تلازم الإنسان طوال عمره

Time منذ ساعة
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فهد الخضيري: المقالب تسبب أمراض نفسية تلازم الإنسان طوال عمره

الرياض (صدى):
قال عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري بأن البعض يستخف بترويع الناس، بدعوى المزاح، ولكنها تسبب الأمراض النفسية وتظل مع الإنسان طوال عمره، كما أنها لا تجوز شرعا وتعد إثم عظيم.

واكد الخضيري بان دراسات طبية كثيرة أثبتت بأن هذة المقالب لها أضراراً صحية جسيمة وخطيرة وقد يسبب أمراضاً نفسية وفسيولوجية وسلوكية خطيرة تستمر مع المتروّع طول العمر وتجعله إنسان غير سوي.

وأوضح الخضيري في سياق آخر بإن هناك دراسات على التنباك (الشمة والسويكة) تثبت أنها سبب للنفسية والعصبية والقلق والاكتئاب بعد انتهاء مفعولها بساعات وأن الجسم يطلبها أكثر وأكثر؛ ناهيك عن التصاقها المباشر بخلايا الفم الطلائية مما يزيد من التقرحات والجروح والالتهابات.

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أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

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