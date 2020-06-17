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«الشورى» يطالب بوظائف بالمجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا

Time منذ 4 دقائق
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«الشورى» يطالب بوظائف بالمجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى - في قرار أصدره اليوم الأربعاء - بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له، فضلًا عن إنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء.

وأكد المجلس على ضرورة تحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس الأعلى للقضاء بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به، كما دعا إلى تمكين المجلس الأعلى للقضاء من شغل وظائفه الإدارية ، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية.

وناشد بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، فضلًا عن تمكين المجلس الأعلى للقضاء من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، مؤكدا أنه على المجلس الأعلى للقضاء العمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ياحليلها .... حلوه ربطة الشعر
واضح*** وصريح***
أنا أشهد،، نسأل الله ان يصلح حالهم.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

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