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بالفيديو.. ديما صادق: سارة حجازي انتحرت بسبب التحرش الجنسي بالسجن

Time منذ 6 دقائق
Views 242
بالفيديو.. ديما صادق: سارة حجازي انتحرت بسبب التحرش الجنسي بالسجن

بيروت (صدى):
قالت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، ان هناك تفاصيل جديدة تتعق بإنتحار الناشطة المصرية سارة حجازي، بأن سبب إنتحارها تعرضها للتحرش الجنسي في السجن.

وأوضحت صادق من خلال مقطع فيديو متداول عن أصدقاء مقربين لحجازي بقولهم بأن الأخيرة عانت من تبعات التحرش الجنسي الذي تعرضت له في السجن، وهو ما أثّر عليها لفترة طويلة وحتى انتحارها.

وأضاف بأن سارة حجازي لم تستطع أيضًا تخطي الآلام الجسدية والنفسية بسبب تعرضها للتعذيب داخل السجن، وذلك بعد اعتقالها على خلفية رفعها علما يرمز إلى المثليين، وظهرت سيدة أخرى في مقطع الفيديو قالت فيه "نحن مش في محل نحدد فيه من سوف يحاسب ومن لم يحاسب ومن سيدخل ومن سيدخل النار .

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ياحليلها .... حلوه ربطة الشعر
واضح*** وصريح***
أنا أشهد،، نسأل الله ان يصلح حالهم.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

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