وظائف إدارية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق بجدة، للعمل بالمسميات التالية (مدير التخطيط المالي، ومساعد مدير إدارة الاتصالات).
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير التخطيط المالي: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المالية) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط المالي، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت إلى أنها تحتاج إلى مساعد مدير إدارة الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصالات، اللغة الإنجليزية، العلاقات العامة، التسويق، الصحافة) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في الاتصالات الداخلية أو اتصالات الشركات أو مجال التسويق مع التركيز على الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، بينما التقديم ينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال:
1- مدير التخطيط المالي من هنـــــــــــا .
2- مساعد مدير إدارة الاتصالات من هنـــــــــــا .