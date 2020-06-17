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الأخبار
مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب ويليان
منذ 53 دقيقة
1285
وكالات (صدى):
كشفت تقارير بان نادي مانشستر يونايتد ، يسعى للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ويليان.
وأوضحت بأن هناك ناديان يسعيان للتعاقد مع اللاعب وهما ريال مدريد وباريس سان جيرمان
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أحدث التعليقات
**""'سهم'""**😊
ياحليلها .... حلوه ربطة الشعر
واضح*** وصريح***
أنا أشهد،، نسأل الله ان يصلح حالهم.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
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