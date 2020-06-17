نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب ويليان

Time منذ 53 دقيقة
Views 1285
مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب ويليان

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بان نادي مانشستر يونايتد ، يسعى للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ويليان.

وأوضحت بأن هناك ناديان يسعيان للتعاقد مع اللاعب وهما ريال مدريد وباريس سان جيرمان

Time واتساب

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ياحليلها .... حلوه ربطة الشعر
واضح*** وصريح***
أنا أشهد،، نسأل الله ان يصلح حالهم.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

أخر الأخبار

نصائح هامة لنوم مثالي بلا أرق
نصائح هامة لنوم مثالي بلا أرق
Time منذ 24 ثانية Views 1001
«المرور» توضح آلية تجديد رخصة القيادة
«المرور» توضح آلية تجديد رخصة القيادة
Time منذ دقيقة Views 1012
الحمية القاسية تتسبب في الإصابة بكورونا
الحمية القاسية تتسبب في الإصابة بكورونا
Time منذ دقيقتين Views 1018
تنديد بالعملية الإرهابية التي أطلقها أردوغان ضد أكراد العراق (فيديو)
تنديد بالعملية الإرهابية التي أطلقها أردوغان ضد أكراد العراق (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1078
«الشورى» يطالب بوظائف بالمجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا
«الشورى» يطالب بوظائف بالمجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا
Time منذ 3 دقائق Views 1104
بالفيديو.. ديما صادق: سارة حجازي انتحرت بسبب التحرش الجنسي بالسجن
بالفيديو.. ديما صادق: سارة حجازي انتحرت بسبب التحرش الجنسي بالسجن
Time منذ 6 دقائق Views 231
شاب يثير سخرية واسعة بعد تعامله مع الكمامة في مترو الأنفاق
شاب يثير سخرية واسعة بعد تعامله مع الكمامة في مترو الأنفاق
Time منذ 20 دقيقة Views 373
تحذير: المعقمات "قنابل موقوته" بسيارتك !
تحذير: المعقمات "قنابل موقوته" بسيارتك !
Time منذ 21 دقيقة Views 1146
شاهد.. لحظة فقدان قائد مركبة السيطرة عليها واصطدامها بعدة مركبات
شاهد.. لحظة فقدان قائد مركبة السيطرة عليها واصطدامها بعدة مركبات
Time منذ 29 دقيقة Views 1682
الفترة النظامية لاستلام مستحقات عامل انتهت خدمته مع صاحب عمل
الفترة النظامية لاستلام مستحقات عامل انتهت خدمته مع صاحب عمل
Time منذ 32 دقيقة Views 1561