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بالفيديو.. مراسل الإخبارية يتقمص دور "عريس" ويكشف أسعار قاعات الأفراح

Time منذ 34 دقيقة
Views 1817
بالفيديو.. مراسل الإخبارية يتقمص دور "عريس" ويكشف أسعار قاعات الأفراح

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو تجربة مراسل قناة الإخبارية في الكشف عن أسعار قصور الأفراح وقاعات المناسبات في المملكة بعد جائحة كورونا .

وقام المراسل بالفعل بتقمص دور عريس وتواصل مع احد مديري قصور الأفراح الذي أخبره ان سعر القاعة سعة 400 شخص تتراوح بين 250 إلى 200 ريال للشخص حسب المزايا .

وعندما سأله المراسل إن كان هناك خصم اكثر من 15 % ، أكد له أنه سيكون محظوظ إن حصل على هذا الخصم نفسه .

وأشار مراسل الإخبارية إلى ارتفاع أسعار قصور الأفراح وقاعات المناسبات ، وشاركه الرأي المواطنون الذين أكدوا أنها تتراوح بين 25 و 30 ألف ريال كأقل سعر وهو ما دفع أكثرهم للإحتفال بالمنازل .

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ياحليلها .... حلوه ربطة الشعر
واضح*** وصريح***
أنا أشهد،، نسأل الله ان يصلح حالهم.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

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