بالفيديو.. مراسل الإخبارية يتقمص دور "عريس" ويكشف أسعار قاعات الأفراح

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو تجربة مراسل قناة الإخبارية في الكشف عن أسعار قصور الأفراح وقاعات المناسبات في المملكة بعد جائحة كورونا .
وقام المراسل بالفعل بتقمص دور عريس وتواصل مع احد مديري قصور الأفراح الذي أخبره ان سعر القاعة سعة 400 شخص تتراوح بين 250 إلى 200 ريال للشخص حسب المزايا .
وعندما سأله المراسل إن كان هناك خصم اكثر من 15 % ، أكد له أنه سيكون محظوظ إن حصل على هذا الخصم نفسه .
وأشار مراسل الإخبارية إلى ارتفاع أسعار قصور الأفراح وقاعات المناسبات ، وشاركه الرأي المواطنون الذين أكدوا أنها تتراوح بين 25 و 30 ألف ريال كأقل سعر وهو ما دفع أكثرهم للإحتفال بالمنازل .