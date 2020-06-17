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كاتب روسي: حرب وشيكة بين مصر وأثيوبيا

Time منذ 55 دقيقة
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كاتب روسي: حرب وشيكة بين مصر وأثيوبيا

وكالات (صدى):
كشف كاتب روسي بأن هناك حتمية لحرب ستكون بين مصر وأثيوبيا، إن لم يكن اليوم فغدا، مردفا بأن المفاوضات بين البلدين أستؤنفت الأحد، حول مجموعة من المشكلات تخص بناء محطة كهرومائية ضخمة على النيل. يبني الإثيوبيون على النيل الأزرق أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، تفوق محطة سايانو شوشنسكايا للطاقة الكهرومائية.

وتابع الكاتب بأن بناء سد النهضة يشكل رعبا للمصريين حيث يعيش عليه 90% من سكان مصر، وعلى الرغم من أن الكرملين تمكن من تجنب صراع مفتوح بين البلدين، إلا أن التفاقم الحالي يرجع إلى أن أثيوبيا بدات في ملء خزان سد النهضة في زمن قياسي مداه 3 سنوات.

وأوضح الكاتب بأنه من غير المفهوم عن أي “حل وسط” يمكن أن يدور الحديث. فقد قضي الأمر. مصر، والآن ستنتهي جولة المفاوضات بلا شئ لم يعد بالإمكان إيقاف إثيوبيا عن المسار الذي اختارته، بأي ضغط دولي. ومصر، تفتقر، منذ زمن طويل، إلى الأدوات لممارسة مثل هذا الضغط على أديس أبابا. الأمور، تسير نحو الحرب، وما يمكن هو فقط تأجيلها عدة سنوات حتى يعمل المشروع بكامل طاقته وبعد ذلك، لن يكون أمام القاهرة خيار سوى محاولة حل المشكلة بطريقة بسيطة وقاسية.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ياحليلها .... حلوه ربطة الشعر
واضح*** وصريح***
أنا أشهد،، نسأل الله ان يصلح حالهم.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

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