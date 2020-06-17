نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء بالأسواق في علاج كوفيد 19

Time منذ ساعة
Views 1839
منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء بالأسواق في علاج كوفيد 19

جنيف (صدى):
رحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة ، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير من مرض كوفيد ١٩ وأن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث ، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس وفقا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية .

وقد لوحظت فائدة العقار فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد ١٩ ، ولم تلاحظ في المرضى الذين من مرض أخف .

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم "إن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد ١٩ الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي ".

وأوضح أن عقار الديكساميثازون هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.

وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام ١٩٧٧ في تركيبات متعددة ، وهو حاليا خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان .

وقد تبادل الباحثون النتائج الأولية الناجحة مع المنظمة وستقوم بتحليل البيانات كاملة خلال الأيام المقبلة .

وسيتم تحديث الإرشادات السريرية لتوضيح متى وكيف يمكن استخدام الدواء في حالات كوفيد ١٩ .

وأشار إلى أن هذا الخبر السار جاء نتيجة اجتماع العلماء في جنيف الذي عقد في منتصف فبراير الماضي لتسريع البحوث للتوصل إلى لقاح أو علاج لكوفيد ١٩ .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الجوهرة
زائر بالله وش تبها تسوي اكيد الواحدة اذا تزوجت تبي ذرية سبحان الله فية ناس لو تسكت افضل من الكلام اللي ماله داعي
عندما يغيب المساء
سلامات يختي تجي هذي الحاله في أوقات محدده المهم استرخي حتى لو ما نمتي
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل ثقل العناصر الممثلة بالأعداد الذرية للعناصر وحدات عددية خاصة -( عدد وحدات العناصر )- بعدد العناصر ووحداتها الممثلة والمساوية عدديا لوحدات تمثيل ثقل العنصر.
مخطط ولي العهد
مخططات ولي العهد بمكة لم يتم توصيل الماء و مواسير الصرف الصحي حتى الآن !!!!!
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا

أخر الأخبار

فلكية جدة تعلن موعد " الإنقلاب الصيفي" وعدد أيامه
فلكية جدة تعلن موعد " الإنقلاب الصيفي" وعدد أيامه
Time منذ 4 دقائق Views 1120
شاهد كيف نجت امرأة من حادث مُميت
شاهد كيف نجت امرأة من حادث مُميت
Time منذ 5 دقائق Views 82
نهاية مؤلمة لرجل مع طفله وامام زوجته
نهاية مؤلمة لرجل مع طفله وامام زوجته
Time منذ 5 دقائق Views 192
شاب يهرب من الشرطة بطريقة ماكرة
شاب يهرب من الشرطة بطريقة ماكرة
Time منذ 6 دقائق Views 200
ضاعت علومه
ضاعت علومه
Time منذ 7 دقائق Views 164
حادثة غريبة داخل غابة
حادثة غريبة داخل غابة
Time منذ 7 دقائق Views 189
جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 هـ
جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 هـ
Time منذ 9 دقائق Views 1224
مأساة طفل تشعل "تويتر" ومناشدات بنقله لمستشفى متخصص
مأساة طفل تشعل "تويتر" ومناشدات بنقله لمستشفى متخصص
Time منذ 12 دقيقة Views 1360
عدم لبس الكمامة يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمقر عملهم
عدم لبس الكمامة يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمقر عملهم
Time منذ 14 دقيقة Views 1577
بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع
بالفيديو.. محلل سياسي: الملشيات الحوثية تستخدم ناقلة "صافر" كسلاح تخريبي ضد الجميع
Time منذ 16 دقيقة Views 1317