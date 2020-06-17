نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

سر تسمية قانون معاقبة "الأسد" بـ "قانون قيصر"

Time منذ 59 دقيقة
Views 1732
Comment 2
سر تسمية قانون معاقبة "الأسد" بـ "قانون قيصر"

وكالات (صدى):
دخل قانون "قيصر " اليوم الأربعاء حيز التفيذ لمعاقبة رئيس النظام السوري بشار الأسد على جرائمه الوحشيه فضلاً عن الحد من دور روسيا وإيران في التدخل بالشأن السوري .

وكشف سياسيون سبب تسمية القانون باسم " قيصر " مؤكدين أنه يعود لمصور عسكري تخصص في تصوير الجثث لحساب وزارة دفاع النظام وكان يُطلق عليه " قيصر " كإسم حركي .

ومع زيادة الضغط النفسي على "قيصر " بسبب الجثث المشوه يومياً حيث كان يصل عددها إلى 50 جثة في سجون ومعتقلات الأسد بعضها بلا عينين وبعضها تعرض للصعق ، قرر الرجل الإنشقاق واتصل بالمعارضة .

واقنعته المعارضة بالبقاء وتصوير الجثث لفضح النظم السوري ومحاسبة " الأسد " حتى جنى 55 ألف صورة مروعة واستطاع الهرب بأعجوبة بعد جنازة وهمية له ، ليتم تقديم الصور في الكونجرس الأمريكي امام وسائل الإعلام وفضح النظام السوري حتى خرج قانون محاسبة الأسد للنور .

Time واتساب

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ياحليلها .... حلوه ربطة الشعر
واضح*** وصريح***
أنا أشهد،، نسأل الله ان يصلح حالهم.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

أخر الأخبار

نصائح هامة لنوم مثالي بلا أرق
نصائح هامة لنوم مثالي بلا أرق
Time منذ 12 ثانية Views 1001
«المرور» توضح آلية تجديد رخصة القيادة
«المرور» توضح آلية تجديد رخصة القيادة
Time منذ 51 ثانية Views 1012
الحمية القاسية تتسبب في الإصابة بكورونا
الحمية القاسية تتسبب في الإصابة بكورونا
Time منذ دقيقتين Views 1018
تنديد بالعملية الإرهابية التي أطلقها أردوغان ضد أكراد العراق (فيديو)
تنديد بالعملية الإرهابية التي أطلقها أردوغان ضد أكراد العراق (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1078
«الشورى» يطالب بوظائف بالمجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا
«الشورى» يطالب بوظائف بالمجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا
Time منذ 3 دقائق Views 1097
بالفيديو.. ديما صادق: سارة حجازي انتحرت بسبب التحرش الجنسي بالسجن
بالفيديو.. ديما صادق: سارة حجازي انتحرت بسبب التحرش الجنسي بالسجن
Time منذ 6 دقائق Views 225
شاب يثير سخرية واسعة بعد تعامله مع الكمامة في مترو الأنفاق
شاب يثير سخرية واسعة بعد تعامله مع الكمامة في مترو الأنفاق
Time منذ 19 دقيقة Views 373
تحذير: المعقمات "قنابل موقوته" بسيارتك !
تحذير: المعقمات "قنابل موقوته" بسيارتك !
Time منذ 21 دقيقة Views 1146
شاهد.. لحظة فقدان قائد مركبة السيطرة عليها واصطدامها بعدة مركبات
شاهد.. لحظة فقدان قائد مركبة السيطرة عليها واصطدامها بعدة مركبات
Time منذ 29 دقيقة Views 1679
الفترة النظامية لاستلام مستحقات عامل انتهت خدمته مع صاحب عمل
الفترة النظامية لاستلام مستحقات عامل انتهت خدمته مع صاحب عمل
Time منذ 32 دقيقة Views 1557