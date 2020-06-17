نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مراسل «MBC» يحصل على مسحة لكورونا من داخل سيارته

Time منذ ساعة
Views 1614
Comment 1
بالفيديو.. مراسل «MBC» يحصل على مسحة لكورونا من داخل سيارته

الرياض (صدى):
قال مراسل قناة " MBC" بأنه قام بعمل مسحة لفيروس كورونا المستجد من داخل سيارته بحي الملز بالرياض بكل سهولة، موضحا، بأنه قام بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" وبعدها يُحدد التطبيق أقرب مراكز الفحص، مشيراً إلى أن الرياض يوجد بها 3 محطات مخصصة للفحص الموسع للمواطن والمقيم مقسّمة على الحي وبوابة المطار والدرعية.

وأوضح المراسل أن إجراءات الفحص لا تستغرق سوى دقيقة ونصف، تبدأ بإظهار الهوية للموظف للتأكد من البيانات الشخصية، ثم يتوجه الشخص لأخذ المسحة من الفم بدلاً من الأنف، لافتاً إلى أن النتيجة ترسل برسالة نصية عبر الجوال خلال 3 أيام.

ويذكر ان وزارة الصحة كانت قد أعلنت بدء تشغيل المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار الفيروس والتي ستنفذ عبر منافذ عدة، منها: مراكز الفحص من داخل السيارة، والفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد حجز مواعيد عبر التطبيق الإلكتروني لعمل العينات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ياحليلها .... حلوه ربطة الشعر
واضح*** وصريح***
أنا أشهد،، نسأل الله ان يصلح حالهم.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
واضح*** وصريح***
اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

أخر الأخبار

نصائح هامة لنوم مثالي بلا أرق
نصائح هامة لنوم مثالي بلا أرق
Time منذ ثانية Views 0
«المرور» توضح آلية تجديد رخصة القيادة
«المرور» توضح آلية تجديد رخصة القيادة
Time منذ 40 ثانية Views 1008
الحمية القاسية تتسبب في الإصابة بكورونا
الحمية القاسية تتسبب في الإصابة بكورونا
Time منذ دقيقتين Views 1018
تنديد بالعملية الإرهابية التي أطلقها أردوغان ضد أكراد العراق (فيديو)
تنديد بالعملية الإرهابية التي أطلقها أردوغان ضد أكراد العراق (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1070
«الشورى» يطالب بوظائف بالمجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا
«الشورى» يطالب بوظائف بالمجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا
Time منذ 3 دقائق Views 1094
بالفيديو.. ديما صادق: سارة حجازي انتحرت بسبب التحرش الجنسي بالسجن
بالفيديو.. ديما صادق: سارة حجازي انتحرت بسبب التحرش الجنسي بالسجن
Time منذ 5 دقائق Views 223
شاب يثير سخرية واسعة بعد تعامله مع الكمامة في مترو الأنفاق
شاب يثير سخرية واسعة بعد تعامله مع الكمامة في مترو الأنفاق
Time منذ 19 دقيقة Views 373
تحذير: المعقمات "قنابل موقوته" بسيارتك !
تحذير: المعقمات "قنابل موقوته" بسيارتك !
Time منذ 21 دقيقة Views 1146
شاهد.. لحظة فقدان قائد مركبة السيطرة عليها واصطدامها بعدة مركبات
شاهد.. لحظة فقدان قائد مركبة السيطرة عليها واصطدامها بعدة مركبات
Time منذ 29 دقيقة Views 1679
الفترة النظامية لاستلام مستحقات عامل انتهت خدمته مع صاحب عمل
الفترة النظامية لاستلام مستحقات عامل انتهت خدمته مع صاحب عمل
Time منذ 31 دقيقة Views 1557