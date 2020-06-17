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«البيئة والزراعة» توضح أسباب تدهور معظم المراعي في المملكة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1473
«البيئة والزراعة» توضح أسباب تدهور معظم المراعي في المملكة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن أسباب معاناة معظم المراعي في المملكة من التدهور.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك بسبب ضعف القدرة الإنتاجية للمراعي التي تساوي 35 كجم مادة جافة في الهكتار الواحد فقط، فضلًا عن انخفاض مساهمة المراعي في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية إلى أقل من 30%.

وقالت وزارة البيئة، أن المراعي تعاني من التدهور أيضًا بسبب زيادة الحمولة الرؤية الحالية بـ3 أضعاف إنتاجية المراعي المستدامة، بالإضافة إلى اختفاء الأنواع الرعوية المهمة وتعرض بعضها للانقراض بسبب الرعي المبكر، وانتشار الأنواع النباتية غير المرغوبة للماشية (الانتهازية، والشوكية، والسامة).

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أحدث التعليقات

رمزي الحربي
أقول ياليت تمرون على مستودعات الدخان البلد مجفف من الدخان والمخازن مليانه مين المسؤول؟؟؟؟؟؟!!
صقر العروبه
الله لايوفقه اقل حاجه كان تصدقبها للمحتاجين في رمضان
ابو محمد 😎
الله يشفيه كان هو مصاب ، وربنا يرحمه كان هو ميت .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يخلف ..
fares
ياشيخ قول خير الله يرد كيدهم في نحورهم ويجعله منهم ولهم وعليهم كفاية الحمدلله على كل حال

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