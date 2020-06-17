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لافتة على باب منزل تكشف مأساة عائلة بالكامل مصابة بكورونا

Time منذ 9 ساعات
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لافتة على باب منزل تكشف مأساة عائلة بالكامل مصابة بكورونا

القاهرة (صدى):
في تجربة مثيرة للدهشة ، لجأ صيدلي مصري لكتابة لافته على باب منزله في إحدى محافظات الصعيد بعد إصابة أكثر من شخص بعائلته بكورونا .

وكتب الطبيب قائلاً : لدينا كورونا.. عفوا ممنوع الزيارة.. اتصالاتكم تكفينا.. نسألكم الدعاء" !

وقال الصيدلي منصب مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر أنه يعيش في منزل مكون من 4 طوابق يضم 28 فرد من عائلته ، وأن عدد المصابين بلغ 12 شخص منهم .

وأضاف أن البداية كانت بإصابة شقيقه ثم والدته المسنة والمريضة ولم يتم عمل المسحة للمخالطين فانتشرت الإصابة ، وفقاً للعربية .

وأشار إلى أنه لجأ إلى الجهود الذاتية بعدما فشل في إيجاد سرير بالمستشفيات ، فخصص الطابق الأول للفرز والاشتباه، والثاني للإقامة، والثالث والرابع لعزل المصابين، ويقوم بنفسه بمتابعة حالتهم و قياس نسبة الأكسجين في الدم والتأكيد على الدواء في مواعيده مع أخذ احتياطته رغم انه مريض أيضاً .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مشكلتكم مشكله .. الله يعديها على خير ....
زائر
يا دافع البلا
ابو محمد 😎
طيب ...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الحالات تزيد يوم بعد يوم **** الله يحمينا وريرحمنا برحمته ** ويكفينا شر هذا الوباء ****
ابو محمد 😎
انا سميها نصيرة الرجال ..

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