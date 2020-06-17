لافتة على باب منزل تكشف مأساة عائلة بالكامل مصابة بكورونا

القاهرة (صدى):
في تجربة مثيرة للدهشة ، لجأ صيدلي مصري لكتابة لافته على باب منزله في إحدى محافظات الصعيد بعد إصابة أكثر من شخص بعائلته بكورونا .
وكتب الطبيب قائلاً : لدينا كورونا.. عفوا ممنوع الزيارة.. اتصالاتكم تكفينا.. نسألكم الدعاء" !
وقال الصيدلي منصب مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر أنه يعيش في منزل مكون من 4 طوابق يضم 28 فرد من عائلته ، وأن عدد المصابين بلغ 12 شخص منهم .
وأضاف أن البداية كانت بإصابة شقيقه ثم والدته المسنة والمريضة ولم يتم عمل المسحة للمخالطين فانتشرت الإصابة ، وفقاً للعربية .
وأشار إلى أنه لجأ إلى الجهود الذاتية بعدما فشل في إيجاد سرير بالمستشفيات ، فخصص الطابق الأول للفرز والاشتباه، والثاني للإقامة، والثالث والرابع لعزل المصابين، ويقوم بنفسه بمتابعة حالتهم و قياس نسبة الأكسجين في الدم والتأكيد على الدواء في مواعيده مع أخذ احتياطته رغم انه مريض أيضاً .