منة جلال تكشف جنسية زوجها الحقيقية

القاهرة (صدى):
نفت الفنانة المصرية منة جلال ما تردد حول زوجها رجل الأعمال بأنه سعودي الجنسية، موضحة بأنه رجل أعمال مصري مقيم بالمملكة.
وقالت منة إن ”زوجي مصري يقيم في المملكة وهذا الأمر لا يشكل أزمة، هو يعمل بها منذ سنوات طويلة، وعندما تعود حركة الطيران قريبًا ستكون إقامتنا مشتركة بين الرياض والقاهرة“.
وتابعت بأن "الزواج جاء بدون ترتيب، قمنا بكتب الكتاب والزواج بدون حفل زفاف، والسبب أنني كنت أرغب في أن يكون تاريخ زواجي قريب من عيد ميلادي الذي يوافق السابع من يونيو الجاري.
وبشأن قرارها الاستمرار بعملها إلى جانب الزواج، رأت أن ”الزواج استقرار نفسي وعائلي، وبناء عليه يتم تحديد أولويات العمل والعائلة، ولا توجد مشكلة في عملي بالفن مع الزواج، خاصة أن زوجي يدعمني، وأنا أريد تكوين أسرة، ولن يؤثر هذا الأمر على طبيعة عملي“.
يذكر أن منة جلال، عقدت قرانها ضمن أجواء عائلية، وذلك بسبب الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.