شركة نستلة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة نستلة باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس من أصحاب الخبرة بجدة ، وفقاً للوظائف التالية :
1- شريك أعمال الموارد البشرية ويُشترط :
- بكالوريوس في تخصص "لموارد البشرية " أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في الموارد البشرية منها 4 سنوات سريك اعمال الموارد البشرية .
2- مشرف توزيع ، ويُشترط :
- درجة البكالوريوس في تخصص "سلسلة التوريد " او ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن سنتين في الخدمات اللوجيستية والتوزيع .
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 17 / يونيو وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب وذلك على الرابطين التاليين على الترتيب : هنا
هنا