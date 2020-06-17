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شركة نستلة تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1352
شركة نستلة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة نستلة باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس من أصحاب الخبرة بجدة ، وفقاً للوظائف التالية :

1- شريك أعمال الموارد البشرية ويُشترط :

- بكالوريوس في تخصص "لموارد البشرية " أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في الموارد البشرية منها 4 سنوات سريك اعمال الموارد البشرية .

2- مشرف توزيع ، ويُشترط :

- درجة البكالوريوس في تخصص "سلسلة التوريد " او ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن سنتين في الخدمات اللوجيستية والتوزيع .

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 17 / يونيو وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب وذلك على الرابطين التاليين على الترتيب : هنا

هنا

 

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أحدث التعليقات

رمزي الحربي
أقول ياليت تمرون على مستودعات الدخان البلد مجفف من الدخان والمخازن مليانه مين المسؤول؟؟؟؟؟؟!!
صقر العروبه
الله لايوفقه اقل حاجه كان تصدقبها للمحتاجين في رمضان
ابو محمد 😎
الله يشفيه كان هو مصاب ، وربنا يرحمه كان هو ميت .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يخلف ..
fares
ياشيخ قول خير الله يرد كيدهم في نحورهم ويجعله منهم ولهم وعليهم كفاية الحمدلله على كل حال

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