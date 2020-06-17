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مدرب مانشستر سيتي: أغبياء من يقولون للاعبين إتركوا القضايا المجتمعية وركزوا بكرة القدم

Time منذ 39 دقيقة
Views 1339
مدرب مانشستر سيتي: أغبياء من يقولون للاعبين إتركوا القضايا المجتمعية وركزوا بكرة القدم

وكالات (صدى):
وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعض من يقول للاعبين يجب التركيز في كرة القدم بدلا من القضايا الإجتماعية بالأغبياء"

ومن بين هؤلاء اللاعبين ماركوس راشفورد ورحيم ستيرلينج "، حيث أطلق راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، حملة ناجحة لتوفير وجبات طعام لتلاميذ المدارس خلال العطلة الصيفية، وأيد ستيرلينج لاعب سيتي وهو من أهم عناصر تشكيلة المنتخب الإنجليزي أيضاً، احتجاجات لمكافحة العنصرية، بعد مقتل جورج فلويد.

وقال جوارديولا قبل مواجهة أرسنال مع استئناف الدوري الإنجليزي، الأربعاء: "ربما هناك بعض الأغبياء لا يؤمنون بأنك إنسان.. يمكن أن نملك رأيا مثل الطبيب أو حتى مثل السياسي، حن بشر، لماذا لا نعبر عن آرائنا من أجل مجتمع أفضل؟ وهذا ما فعله رحيم ستيرلينج في مرات عديدة أو فعله بعض اللاعبين الآخرين في نادينا أو ماركوس راشفورد أو غيرهم".

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أحدث التعليقات

رمزي الحربي
أقول ياليت تمرون على مستودعات الدخان البلد مجفف من الدخان والمخازن مليانه مين المسؤول؟؟؟؟؟؟!!
صقر العروبه
الله لايوفقه اقل حاجه كان تصدقبها للمحتاجين في رمضان
ابو محمد 😎
الله يشفيه كان هو مصاب ، وربنا يرحمه كان هو ميت .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يخلف ..
fares
ياشيخ قول خير الله يرد كيدهم في نحورهم ويجعله منهم ولهم وعليهم كفاية الحمدلله على كل حال

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