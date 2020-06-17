مدرب مانشستر سيتي: أغبياء من يقولون للاعبين إتركوا القضايا المجتمعية وركزوا بكرة القدم

وكالات (صدى):
وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعض من يقول للاعبين يجب التركيز في كرة القدم بدلا من القضايا الإجتماعية بالأغبياء"
ومن بين هؤلاء اللاعبين ماركوس راشفورد ورحيم ستيرلينج "، حيث أطلق راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، حملة ناجحة لتوفير وجبات طعام لتلاميذ المدارس خلال العطلة الصيفية، وأيد ستيرلينج لاعب سيتي وهو من أهم عناصر تشكيلة المنتخب الإنجليزي أيضاً، احتجاجات لمكافحة العنصرية، بعد مقتل جورج فلويد.
وقال جوارديولا قبل مواجهة أرسنال مع استئناف الدوري الإنجليزي، الأربعاء: "ربما هناك بعض الأغبياء لا يؤمنون بأنك إنسان.. يمكن أن نملك رأيا مثل الطبيب أو حتى مثل السياسي، حن بشر، لماذا لا نعبر عن آرائنا من أجل مجتمع أفضل؟ وهذا ما فعله رحيم ستيرلينج في مرات عديدة أو فعله بعض اللاعبين الآخرين في نادينا أو ماركوس راشفورد أو غيرهم".