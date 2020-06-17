نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رفض تعويض الهلال عن فترة توقف النشاط الرياضي

Time منذ 42 دقيقة
Views 1661
رفض تعويض الهلال عن فترة توقف النشاط الرياضي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن جامعة الملك سعود تتجه لرفض الطلب المقدم من شركة صلة الرياضية المالكة لحقوق استئجار ملعب الجامعة والذي يستخدمه نادي الهلال.

وكانت الشركة قد طلبت تعويضها عن فترة توقف النشاط الرياضي؛ حيث رفعت الطلب في أواخر شهر رمضان الماضي، بتمديد عقد الملعب لفترة توازي فترة توقف النشاط، فيما الإدارة القانونية للجامعة تتجه لرفض الطلب.

ويأتي الرفض بسبب وجود منافسة بين مستأجرين جدد على الملعب، كما أن الإدارة القانونية من الممكن أن ترفع للجهات العليا بشأن التعويضات المالية وما إذا كان هناك ضرر على شركة صلة مالياً خلال الجائحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

رمزي الحربي
أقول ياليت تمرون على مستودعات الدخان البلد مجفف من الدخان والمخازن مليانه مين المسؤول؟؟؟؟؟؟!!
صقر العروبه
الله لايوفقه اقل حاجه كان تصدقبها للمحتاجين في رمضان
ابو محمد 😎
الله يشفيه كان هو مصاب ، وربنا يرحمه كان هو ميت .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يخلف ..
fares
ياشيخ قول خير الله يرد كيدهم في نحورهم ويجعله منهم ولهم وعليهم كفاية الحمدلله على كل حال

أخر الأخبار

ريال مدريد ينافس بقوة لضم "كامافينغا" قبل مرور 5 أيام
ريال مدريد ينافس بقوة لضم "كامافينغا" قبل مرور 5 أيام
Time منذ 48 ثانية Views 1028
لحظة انهيار سقف منزل بسبب تسرب للمياه ونجاة أفراد الأسرة
لحظة انهيار سقف منزل بسبب تسرب للمياه ونجاة أفراد الأسرة
Time منذ 11 دقيقة Views 273
شاب يعلق بقاربه تحت شلال
شاب يعلق بقاربه تحت شلال
Time منذ 13 دقيقة Views 182
«البيئة والزراعة» توضح أسباب تدهور معظم المراعي في المملكة
«البيئة والزراعة» توضح أسباب تدهور معظم المراعي في المملكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1458
شابين يحاولان التحرش الجنسي برفيقهما على شاطئ البحر
شابين يحاولان التحرش الجنسي برفيقهما على شاطئ البحر
Time منذ 14 دقيقة Views 299
نسر يسرق سمكة من صنارة صياد
نسر يسرق سمكة من صنارة صياد
Time منذ 14 دقيقة Views 226
منة جلال تكشف جنسية زوجها الحقيقية
منة جلال تكشف جنسية زوجها الحقيقية
Time منذ 17 دقيقة Views 1265
تبادل مكثف لإطلاق النار أمام أحد المنازل
تبادل مكثف لإطلاق النار أمام أحد المنازل
Time منذ 17 دقيقة Views 303
شركة نستلة تعلن عن وظائف شاغرة
شركة نستلة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1350
موعد استكمال دوري الدرجة الثانية وانطلاق مسابقات الموسم المقبل
موعد استكمال دوري الدرجة الثانية وانطلاق مسابقات الموسم المقبل
Time منذ 35 دقيقة Views 1416