رفض تعويض الهلال عن فترة توقف النشاط الرياضي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن جامعة الملك سعود تتجه لرفض الطلب المقدم من شركة صلة الرياضية المالكة لحقوق استئجار ملعب الجامعة والذي يستخدمه نادي الهلال.
وكانت الشركة قد طلبت تعويضها عن فترة توقف النشاط الرياضي؛ حيث رفعت الطلب في أواخر شهر رمضان الماضي، بتمديد عقد الملعب لفترة توازي فترة توقف النشاط، فيما الإدارة القانونية للجامعة تتجه لرفض الطلب.
ويأتي الرفض بسبب وجود منافسة بين مستأجرين جدد على الملعب، كما أن الإدارة القانونية من الممكن أن ترفع للجهات العليا بشأن التعويضات المالية وما إذا كان هناك ضرر على شركة صلة مالياً خلال الجائحة.