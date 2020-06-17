بالفيديو.. أصالة نصري تغني مع احد متابعيها على "شدو"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة نصري عبر تطبيق "شدو" وهي تغني مع أحد معجبيها المنضمين للتطبيق على طريقة الديو.
وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا حيث أطلق رواد التواصل عبر منصة "تويتر" هاشتاج يحمل عنوان #اصالهعليشدوإلى أن وصل للوسوم الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وسط حماس كبير من جانب الجمهور الذي أبدى البعض منهم إعجابه بالتطبيق وآخرون رفضوه واصفين إياه بـ"السامج".
وبدأ الجمهور في نشر مقاطع وصور سخروا فيها من أنفسهم، حيث تخيلوا طريقة غنائهم مع نجوم الغناء في الوطن العربي بينهم فنان العرب محمد عبده وأصالة وغيرهما، بينما وقع تنمر كبير من جانب البعض على المعجب الذي ظهر مع أصالة.