وظيفة شاغرة في شركة أرامكس بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكس عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة شاغرة بمجال العمليات اللوجستية، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (أخصائي إيصال البضائع).
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، سلسلة الإمداد) أو ما يعادلها؛ فيما لا يُشترط وجود خبرة سابقة، بينما يجب إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنـــــــــــا .