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وظيفة شاغرة في شركة أرامكس بالرياض

Time منذ 41 دقيقة
Views 1404
وظيفة شاغرة في شركة أرامكس بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكس عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة شاغرة بمجال العمليات اللوجستية، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بمسمى (أخصائي إيصال البضائع).

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، سلسلة الإمداد) أو ما يعادلها؛ فيما لا يُشترط وجود خبرة سابقة، بينما يجب إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

رمزي الحربي
أقول ياليت تمرون على مستودعات الدخان البلد مجفف من الدخان والمخازن مليانه مين المسؤول؟؟؟؟؟؟!!
صقر العروبه
الله لايوفقه اقل حاجه كان تصدقبها للمحتاجين في رمضان
ابو محمد 😎
الله يشفيه كان هو مصاب ، وربنا يرحمه كان هو ميت .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يخلف ..
fares
ياشيخ قول خير الله يرد كيدهم في نحورهم ويجعله منهم ولهم وعليهم كفاية الحمدلله على كل حال

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