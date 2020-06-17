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«النمر»‏: أكثر من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بها

Time منذ ساعة
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«النمر»‏: أكثر من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بها

الرياض (صدى):
نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، بضرورة شرب السوائل البارده وتناول الفواكه الغنية بالسوائل خلال الأجواء شديدة الحرارة الحالية.

وقال خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " في هذه الأجواء: أكثر من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بالسوائل، وابتعد عن الخروج والمشاوير في ذروة حرارة الشمس وإن كان لابد فعليك "بالشمسية" .

وأضاف" النمر " :" البس ملابس فضفاضة فاتحة الألوان، كما لا تترك طفلا أبدا في سيارة لوحده ولو "دقيقتين"؛ مشددًا على ضرورة الاستحمام يوميا والاهتمام بنظافة الجلد.

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أحدث التعليقات

رمزي الحربي
أقول ياليت تمرون على مستودعات الدخان البلد مجفف من الدخان والمخازن مليانه مين المسؤول؟؟؟؟؟؟!!
صقر العروبه
الله لايوفقه اقل حاجه كان تصدقبها للمحتاجين في رمضان
ابو محمد 😎
الله يشفيه كان هو مصاب ، وربنا يرحمه كان هو ميت .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يخلف ..
fares
ياشيخ قول خير الله يرد كيدهم في نحورهم ويجعله منهم ولهم وعليهم كفاية الحمدلله على كل حال

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